Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Um rund 8,1 Millionen Euro wechselte der Flughafen Klagenfurt den Besitzer © Markus Traussnig

Im Rahmen der heutigen Landtagssitzung sollen Details zum Verkauf von 74,9 Prozent der Flughafenanteile an die Lilihill-Gruppe erstmals öffentlich werden. Die Zustimmung zur Aufhebung der Geheimhaltungsklausel fiel am Mittwoch in einer Generalversammlung der Flughafen-Betriebsgesellschaft. Was bereits bekannt wurde: Als Kaufpreis soll Lilihill-Investor Franz Peter Orasch 8,1 Millionen Euro gezahlt haben - wie uns in welcher Form, wird wohl heute präsentiert, ebenso, welche Zusicherungen er dafür machte. Der Vertrag selbst wurde bisher noch nicht offengelegt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.