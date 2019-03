Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Um rund 8,1 Millionen Euro wechselte der Flughafen Klagenfurt den Besitzer © KLZ/Markus Traussnig

Im Rahmen der heutigen Landtagssitzung wurden Details zum Verkauf von 74,9 Prozent der Flughafenanteile an die Lilihill-Gruppe erstmals öffentlich gemacht. Die Zustimmung zur Aufhebung der Geheimhaltungsklausel fiel am Mittwoch in einer Generalversammlung der Flughafen-Betriebsgesellschaft.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.