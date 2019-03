Triest, Italiens bedeutendster Hafen, feiert sein 300-Jahr-Jubiläum. Die ÖBB will ihre Marktposition im Schienenverkehr ausbauen. Kärnten hofft, Triest über Fürnitz näherzukommen.

In Fürnitz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Hafen von Triest © xbrchx - stock.adobe.com

Unter Kaiser Karl VI. erbaut, wurde Triest am 18. März 1719 zum Freihafen des Habsburgerreiches erklärt. 300 Jahre später feiert Triest seine Geschichte mit dem Blick nach vorne. Triest ist heute bedeutendster Hafen Italiens, 62,7 Millionen Tonnen Waren bzw. 10.000 Züge wurden 2018 umgeschlagen. 2019 wird mit zehn Prozent Wachstum gerechnet. Der Hafen hat zuletzt massiv in den Ausbau investiert. Für die ÖBB ist Triest seit fast 25 Jahren bedeutender Knotenpunkt von und nach Österreich sowie in Europas Hinterland. Anlässlich des Jubiläums haben die ÖBB und der Hafen zwei Absichtserklärungen zur Stärkung des Schienengüterverkehrs unterzeichnet. Bereits jetzt ist die ÖBB Rail Cargo mit 45 Prozent Marktanteil auf der Schiene klarer Marktführer.