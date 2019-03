Facebook

Fokus aufs Radfahren © KK

„Radfahren, Kulinarium und Natur aktiv“: Dieses Themen-Trio soll Kärnten laut Tourismuswerber Christian Kresse heuer auf der weltgrößten Reisemesse ITB Aufmerksamkeit sichern. Erstmals rollt in Berlin auch eine bundesländerübergreifende „Radkampagne“ an: Das Gesamtbudget von 1,5 Millionen Euro soll entsprechende Werbekraft ermöglichen. Mit dem Drauradweg, dem Alpen-Adria-Radklassiker „Ciclovia“ sowie einem E-Bike-Schwerpunkt nehme Kärnten dabei eine „zentraler Position“ ein, so Kresse. Er weist aber auch auf mehrere Wachstumsbremsen für den Tourismus hin: „Fehlende Hotelbetten und Radwege mit offenen Lückenschlüssen“ seien besonders belastend.

