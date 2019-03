Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In maritimem Blau zeigt sich ein Teil der erneuerten Zimmer im Pörtschacher Hotel Werzer’s © Assam

Pünktlich zu Sommer-Saisonbeginn erstrahlen alle 120 Zimmer im Werzer’s in Pörtschach in neuem Glanz – intensives Blau bestimmt die Zimmer zum See, Grün und Beige jene Räume, die sich Richtung Morgensonne erstrecken. Gebaut wurde auf zwei Etappen, 1,8 Millionen Euro kostete das „neue Wohngefühl“, sagt Direktorin Yasmin Stieber-Koptik. So wurden etwa Betten, Tische und Vorhänge sowie nahezu jedes zweite Bad grunderneuert.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.