Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Payer © KBV

Der Wechsel von Ulrich Zafoschnig als Landesrat in die Kärntner Landesregierung machte eine Nachbesetzung in den Vorstandsebenen der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) und des Kärntner Ausgleichszahlungsfonds (K-AF) nötig. Martin Payer wurde zum neuen Vorstand nach Ausschriebung Hearing bestellt. „Die zuständigen Gremien haben nun diesem Ergebnis entsprechend Mag. Payer zum KBV- und K-AF-Vorstand bestellt, er tritt seine neue Funktion mit 1. März 2019 an“ sagte Gilbert Isep, Vorsitzender des K-AF-Kuratoriums und des Aufsichtsrates der KBV, am Dienstag. Payer war ÖVP-Vize-Klubdirektor und Kabeg-Finanzvorstand.