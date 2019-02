Mit Kampfappellen munitionierten sich viele Betriebsräte der privaten Sozialwirtschaft am Tag der Liebe auf. Sollten die Verhandlungen am Montag scheitern, wird gestreikt.

Betriebsräte stimmten sich in der Klagenfurter AK auf mögliche Streiks ein © Markus Traussnig

Blumen zum Ausklang durften am „Valentinsprotesttag“ nicht fehlen. Davor gab von den Vertretern der Bediensteten in der privaten Sozialwirtschaft eine Stunde lang harte Worte Richtung Arbeitgeber: Ohne nachhaltigen Gehaltsabschluss, Arbeitszeitverkürzung und Verbesserungen der Rahmenbedingungen werde es bei der nächsten, fünften Runde zu keiner Einigung kommen. Vier Runden in den Kollektivertragsverhandlungen blieben bereits ergebnislos.

