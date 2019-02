Versammlung der Arbeitnehmer in der Arbeiterkammer Klagenfurt am 14. Februar.

Protestkundgebung in Klagenfurt im Jänner 2018 © ©helgebauer

"Inakzeptabel“ nennt Valid Hanuna, der 6000 Kärntner Sozialbedienstete bei den Kollektivvertragsverhandlungen in Wien vertritt, das Angebot der Arbeitgeber. Am Donnerstag wird der Protest der Kärntner Bediensteten der Sozialwirtschaft in einer überbetrieblichen Versammlung im großen Saal der Arbeiterkammer in Klagenfurt öffentlich. Bewusst wolle man dabei „noch nicht mit großen Kanonen“ schießen, sagt Hanuna. Vorerst nicht, denn sollte auch die nächste Verhandlungsrunde scheitern, „wird es mit Sicherheit größere Aktionen in den Betrieben geben.“ Dann würde man sich „über Unterstützung von Angehörigen und Klienten freuen“, erklärt der Kärntner AVS-Betriebsrat. Eines sei klar: „Auch im Falle von Streiks wissen wir um die Verpflichtungen für unsere Klienten.“

