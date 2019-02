Facebook

2017 lagen die Bauinvestitionen der öffentlichen Hand in Kärnten bei rund 560 Millionen Euro, heuer kratzt man bereits an der Milliardengrenze © Weichselbraun

Die hohe neunstellige Zahl wirkt zwar trocken, doch hinter den Ziffern stecken Hunderte Bauprojekte und Tausende Arbeitsplätze: 920.000.000, also 920 Millionen Euro: So schwer wiegt das Kärntner Bauinvestitionsprogramm im laufenden Jahr. Das ist die Summe der Bau-Aufwendungen öffentlicher Auftraggeber im Bundesland – von allen Abteilungen des Landes Kärnten bis hin zu ausgegliederten öffentlichen Betrieben wie ÖBB, Bundesimmobiliengesellschaft BIG, Autobahnbetreiber Asfinag sowie Landesenergieversorger Kelag.

Zusammengefasst sind alle Aufträge im „Kärntner Bauinvestitionsprogramm“, das am Dienstag in der Kärntner Landesregierung im Detail präsentiert wird.

