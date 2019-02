Job-Bilanz„Sorgenkinder“ am Arbeitsmarkt sind die älteren Kärntner

Seit 2016 sinkt die Arbeitslosigkeit. Während Jugendliche vom Aufschwung massiv profitieren, entspannt sich Lage am Arbeitsmarkt für Kärntner über 50 kaum.

Lage am Arbeitsmarkt hat sich 2018 entspannt © KLZ/Jürgen Fuchs

Eine Trendwende am Arbeitsmarkt – seit 2008 ist die Arbeitslosigkeit in Kärnten über Jahre kräftig gestiegen – stellte sich 2016 ein. 2017 und 2018 waren dank der guten Konjunktur in Kärnten von einem Beschäftigungsplus und sinkender Arbeitslosigkeit geprägt. Die Arbeitslosenquote sank im vergangenen Jahr um 1,0 Prozentpunkte auf 9,2 Prozent, die Beschäftigung bei Männern und Frauen stieg um 1,8 bzw. 1,7 Prozent (+3664 Jobs). Im Schnitt 214.017 Beschäftigte markieren einen Rekordwert.

