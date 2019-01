Team Kärnten will offene Fragen zur Telprivatisierung des Klagenfurter Flughafens im Landtag thematisieren, weil Vertragspartner bisher schweigen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Der Landesrechnungshof soll den gesamten Privatisierungsprozess beim Klagenfurter Flughafen beleuchten, verlangt das Team Kärnten. Dessen Parteichef Gerhard Köfer will zudem im Landtag die vielen offenen Fragen zum Verkauf der Landesanteile am Klagenfurter Flughafen an die Lilihill-Gruppe Franz Peter Oraschs endlich beantwortet wissen.