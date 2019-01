Facebook

Auch in der generalsanierten Volksschule in Mallnitz gab es einen Tag der Offenen Tür. Für Neue Mittelschulen, Gymnasien und Berufsbildende Höhere Schulen sind die Tage noch wichtiger © Rie-Press

Im Stiegenhaus fiedelt die Schulband, im Chemiesaal zischt und raucht es und dort, wo über Sprachen berichtet wird, warten italienische Antipasti zur Stärkung. Es gibt kaum eine Kärntner Schule, die in diesen Tagen und Wochen nicht ihre Türen öffnet. „Ein Tag der offenen Tür ist natürlich schon so etwas wie eine Zirkusvorstellung. Jede Schule will sich von ihrer Butterseite zeigen“, sagt Corinna Kofler, Lehrerin am CHS Villach. „Aber diese Tage sind wichtiger denn je“, ist sie überzeugt.

