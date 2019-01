Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jank (links) wechselt zur ARA-Flugrettung © (c) @Michael Boehmlaender

Die ARA-Flugrettung betreibt derzeit in Österreich zwei Stützpunkte: Im Kärntner Fresach sowie in Reutte in Tirol. Nun holt sich das in Stuttgart beheimatete Unternehmen Unterstützung, um sich in Österreich neu auszurichten: Der Jurist Thomas Jank (45), bisher Geschäftsführer des Arbö Kärnten und Steiermark, wechselt in die ARA-Geschäftsführung. Jank soll sich bei ARA auch um die Unternehmensentwicklung, Marketing und Kommunikation kümmern. Wer Jank beim Arbö nachfolgen soll, ist derzeit offen.