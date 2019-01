Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Herbert Neubauer

Wer einen zumutbaren Job oder eine Schulung nicht annimmt oder sich für eine Stelle gar nicht erst bewirbt, muss damit rechnen, dass ihm die Bezüge gesperrt werden. 2018 sind solche vom Arbeitsmarktservice (AMS) verhängten Sanktionen in Kärnten regelrecht explodiert: 2487 Mal wurde Menschen, die eine vom AMS vermittelte Arbeit nicht angenommen haben, das Arbeitslosengeld bzw. die Notstandshilfe gesperrt. Das ist ein Anstieg von 89,6 Prozent gegenüber 2017; nach Wien, wo die AMS-Strafen gleich um 287 Prozent explodierten, der zweithöchste Zuwachs in Österreich. Bereits 2017 gab es ein sattes Plus von 137 Prozent – das heißt, in nur zwei Jahren hat sich die Zahl der Unwilligen in etwa vervierfacht.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.