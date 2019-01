Facebook

Tilo Berlin am Landesgericht Klagenfurt © KLZ/Markus Traussnig

Verurteilt wurde er in der Causa Vorzugsaktien und Sonderdividenden am Landesgericht Klagenfurt schon am 30. Juni 2017. Aber erst im September 2018 bestätigte der Oberste Gerichtshof (OGH) den Schuldspruch gegen den früheren Hypo-Chef Tilo Berlin. Das Oberlandesgericht Graz legte in weiterer Folge das Strafausmaß fest: zehn Monate unbedingte Haft wegen Untreue.

Berlin hat daraufhin einen Antrag auf elektronischen überwachten Hausarrest gestellt. Wie der Standard berichtet, wurde dieser Antrag auf Fußfessel nun auch genehmigt. Voraussetzung für den Strafvollzug mit Fußfessel ist unter anderem, dass der Betroffene sozial integriert, einer beruflichen Tätigkeit nachgeht und die Strafe nicht mehr als zwölf Monate beträgt. Schon 2017 hatte Berlin eine viermonatige Haftstrafe mit einer Fußfessel abgebüßt. Auch damals gab es ein Urteil im Zusammenhang mit den Hypo-Vorzugsaktien.

Bei dem aktuellen Urteil hatte es sich dabei bereits um den zweiten Rechtsgang in diesem Verfahren gehandelt. Berlin war im Prozess um mit Rückkaufgarantien ausgestattete Vorzugsaktien verurteilt worden, diesen Schuldspruch hatte der OGH bestätigt, bezüglich der Zahlung einer Sonderdividende hob er das Urteil allerdings auf. Auch im zweiten Durchgang gab es einen Schuldspruch, den Berlin wiederum beim Höchstgericht bekämpfte, diesmal allerdings vergeblich. Auch ein Zivilverfahren hat Berlin wieder am Hals. Die Heta hat ihn auf eine Zahlung von mehr als 2,5 Millionen Euro geklagt.