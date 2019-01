Bettenschwund„Kärnten fehlen bis zu 10.000 Gästebetten“

Facebook

Tourismus braucht mehr Betten für Gäste © Katschberg-Tourismus

Der Aufschwung im Kärntner Tourismus, erkennbar an steigenden Übernachtungszahlen in den letzten Jahren, ist umso beachtlicher, stellt man diese in Relation zur sinkenden Zahl an Gästebetten. Detailliert erhob die Kärnten Werbung die Bettenentwicklung im Vergleich zu jener der Mitbewerber. 2000 verfügte Kärnten noch über fast 162.000 Betten, 2017 waren es nur mehr 120.500, ein Minus von 25 Prozent. Andere Bundesländer bzw. Südtirol verloren deutlich weniger Gästebetten bzw. legten sogar noch leicht zu (siehe Grafik).

