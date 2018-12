Die Entscheidung von Infineon, in Villach ein Milliardenwerk zu errichten, ist Kärntens Jahrhundertchance. 2018 war ökonomisch ein Sonnenjahr, in dem auch Wolken aufzogen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lakeside Park Science & Technology Park © Lakeside Park/Gert Steinthaler

Die alles überstrahlende Meldung ereilte Kärnten am 18. Mai: Der deutsche Technologiekonzern Infineon errichtet um 1,6 Milliarden Euro das modernste Chipwerk der Welt in Villach. In der neuen Fabrik werden leistungsfähige 300-mm-Dünnwafer produziert. Dass der Konzernvorstand in München seine Entscheidung für Kärnten traf, ist ein Glücksfall. Dabei geht es um mehr als 400 neue Stellen, auf die dreimal so viele indirekt geschaffene Jobs kommen werden. Es geht um das enorme Potenzial, das krisengeplagte und von Abwanderung gezeichnete Land neu auszurichten.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.