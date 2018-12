4,2 Prozent mehr Nächtigungen als im November 2017. Der Grund: Mehr Betriebe halten auch in den Schultersaisonen offen. Plus 90 Prozent bei chinesischen Gästen.

Die Adventmärkte tragen zum besseren November-Ergebnis bei © Martin Assam, APA

Kärnten schafft es zunehmend, auch in den so genannten Schultersaisonen (Zwischensaisonen) Touristen anzuziehen. 231.335 Nächtigungen verzeichneten Kärntens Beherbergungsbetriebe laut Landesstatistik im November 2018, ein Plus von knapp 10.000 bzw. 6,1 Prozent gegenüber November 2017. Österreichweit beträgt das Plus sogar 7,2 Prozent, vor allem Wien und Vorarlberg konnten stark zulegen (15,5 bzw. 10,7 Prozent).

