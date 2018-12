Facebook

Um Punkt 10 Uhr öffnen heute viele Geschäfte ihre Tore. So wie hier im Villacher Atrio hofft der Kärntner Handel auf viele kaufbereite Kunden © Markus Traussnig

Der heutige Tag birgt eine kalendarische Besonderheit: Die traditionell stärksten Einkaufstage des Jahres vereinen sich – der Samstag vorm zweiten Advent und der 8. Dezember. Zum Missfallen des Handels, der auf verlängerte, nicht konzentrierte Einkaufswochenenden hofft. Um 10 Uhr öffnen heute landesweit viele – längst nicht alle – Geschäfte für acht Stunden ihre Pforten. In den Klagenfurter City-Arkaden rechnet Centermanager Ernst Hofbauer mit viel Andrang: „Bisher ist vor allem geschaut worden – ab jetzt wird gekauft.“ Handels-Spartenobmann Raimund Haberl stimmt dem zu: „Zuerst wird gustiert und flaniert, ab heute geht das Weihnachtsgeschäft richtig los.“ Dabei sind die Aussichten gar nicht berauschend: Wifo und Handelsverband rechnen österreichweit mit einem Mehrumsatz zu Weihnachten von 1,25 Milliarden Euro – ein Rückgang von 0,4 Prozent gegenüber 2017. Die Prognose sei, sagt Rainer Will vom Handelsverband, „hoffnungsvoll, aber skeptisch“. Hoffnung schüre die gute Wirtschaftslage, Skepsis Sonderaktionstage wie Black Friday und der Onlinehandel, die das Geld abzögen. Am letzten Einkaufssamstag lagen die Umsätze zwei Prozent unter jenen im Vorjahr.

Viele Italiener erwartet

„Durch die Schaffung von Einkaufserlebnissen“ versuche der Kärntner Handel, „ein weiteres Abdriften ins Internet zu verhindern“, sagt Haberl. „Beratung und Atmosphäre sind das Wichtigste“, bestätigt Hofbauer. Und Richard Oswald vom „Atrio“ in Villach sieht den stationären Handel aus seiner „Schockstarre erwacht“. An Bedeutung gewinne die Kombination aus Online und Stationär namens „click und collect“ , also im Internet aussuchen und vor Ort kaufen. Das „Atrio“ rüste sich für den umsatzstärksten Weihnachtseinkaufstag des Jahres, auch viele Italiener werden erwartet – es wird sich also Schoppen beim Shoppen.Geschlossen halten heute die Billa-Filialen des Rewe-Konzerns.

"Hohe Erwartungen"

Helmut Zechner schließt seine Buchhandlung Heyn in Klagenfurt an einem 8. Dezember eigentlich, „da sich die Überstundenzuschläge nicht rechnen“. Nicht so, wenn der 8. 12. auf einen Freitag oder Samstag fällt. „Entsprechend hoch sind unsere Erwartungen für heute.“ Wenngleich die Einkaufssamstage bisher „eher bescheiden“ ausfielen. Das dürfe aber nicht verwundern: „Für so viele Einkaufstage fehlt die wundersame Geldvermehrung“, so Zechner.

