Um 11.000 mehr Übernachtungen als im Sommer 2017 weist die aktuelle Sommerbilanz aus © Steinthaler

Ein Plus von 0,1 Prozent bzw. knapp 11.000 Übernachtungen: Diesen minimalen Zuwachs weist die Statistik Austria für den Sommer 2018 in der am Mittwoch veröffneten "Schlussrechnung" für das Bundesland Kärnten aus. Die inländischen Gäste (+2,2 Prozent) retteten die Bilanz, denn die Ausländernächtigungen sind heuer sogar um 1,2 Prozent gesunken - Kärnten hat in diesem Bereich als einziges Bundesland ein Minus hinzunehmen. Insgesamt schneidet das Burgenland (-0,5 Prozent) schlechter ab als Kärnten, während alle anderen Bundesländer ein höheres Plus als Kärnten für den Sommer 2018 verzeichnen. Die Zahl der Ankünfte ging insgesamt um 0,4 Prozent zurück, bei ausländischen Gästen um 0,8 Prozent, während gleich viele Inländer nach Kärnten kamen wie 2017.