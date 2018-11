Facebook

In den Nockbergen soll ein Windpark entstehen

Sollte die Kelag ihre Pläne für einen „Windpark Wöllaner Nock“ verwirklichen, könnten laut Plan auf einer Gesamtfläche von rund 1000 Hektar bis zu 15 Windräder errichtet werden. 210 Meter wäre so ein Turm samt Rotor hoch – die doppelte Höhe des Aussichtsturms auf dem Pyramidenkogel.

Zahlen wie diese wurden vergangenen Dienstag im Rahmen einer Infoveranstaltung der Kelag Anrainern in Arriach präsentiert. Rund 60 Personen nahmen daran teil, Medien waren nicht eingeladen. Der Saal soll danach in Skeptiker und Befürworter geteilt gewesen sein. Oder, wie es Bürgermeister Gerald Ebner (FPÖ) formulierte, „mehr als die Hälfte sind Gegner, der Rest steht dem neutral gegenüber“. Zuvor habe es „viele Einzelgespräche“ der Kelag gegeben, „das war alles etwas verwirrend, keiner wusste genau, worum es konkret geht“.

Die Kelag, die nicht von einem Projekt, sondern von einer „Idee“ sprechen will, schilderte die Vorzüge für die Anrainer – vom Pachtentgelt bis zu besseren Almwegen. Der Gemeinde wurden eine touristische Nutzung des Windparks, ein „Gemeindevertrag“ mit Entgelt sowie „regionale Maßnahmen für die Bevölkerung“ in Aussicht gestellt. Negative Aspekte des Riesenprojektes wurden nicht ganz verschwiegen: vom erhöhten Verkehrsaufkommen bis zu verringerten Bejagungsmöglichkeiten in der Bauphase.

Ein Anrainer, der am Wöllaner Nock und im Grenzbereich Arriach-Gnesau Grundstücke besitzt, ist Walter Unterköfler. Er steht dem Projekt skeptisch gegenüber: „Die Planung ist noch viel zu wenig weit fortgeschritten, um Schlüsse daraus ziehen zu können.“ Unterköfler fühlt sich von der Kelag „etwas vor den Kopf gestoßen: Wir wurden erst vor einem knappen Monat informiert, dass hier ein Windpark entstehen könnte.“ Positiver sieht Anrainer Konrad Peschaut den Windpark: „Was haben wir für Alternativen? In Kärnten haben wir nur Sonne und Wind zur Verfügung.“ Er kann sich Windräder auf seinem Grund vorstellen: „Die Klimaziele sind da, der Strombedarf steigt. Wir werden Kompromisse schließen müssen.“

Christa Hintermann betreibt den „Bodnerhof“ in Vorderwinkl. Sie plant, eine Bürgerinitiative gegen das Kelag-Windparkprojekt ins Leben zu rufen. Dieser sei ein massiver Eingriff in die Natur, der dem Tourismus Schaden zufüge. Viele Bauern führten jedoch einen Existenzkampf, da locke das Geld der Kelag: Mehrere Grundbesitzer hätten bereits der Kelag vertraglich eine Option auf eine Dauer von sechs Jahren eingeräumt, diese zahlt ihnen dafür einmalig 1000 Euro. Sollte ein Windrad gebaut werden, erhalten Grundbesitzer bis zu 10.800 Euro Entschädigung pro Jahr. Die Zahlung ist allerdings an die erwartete Leistung von 4,5 Megawatt Leistung je Windrad gekoppelt und könne geringer ausfallen. Der Vertrag wird auf eine Laufzeit von 28 Jahren abgeschlossen.

Ebner ist nicht zuversichtlich, dass der Windpark gebaut wird: „In den kommenden zwei, drei Jahren werden Windmessungen durchgeführt, ob sich das Projekt überhaupt verwirklichen lässt.“ Aufgrund der geltenden Rechtslage sei das Projekt derzeit jedenfalls ein „unmögliches Unterfangen“.