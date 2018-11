Am Wöllaner Nock könnten bis zu 15 Windräder entstehen. Kritik der Kelag an Verordnung des Landes.

Windräder (hier in der Steiermark) erzeugen saubern Strom, sind aber umstritten © Wieser

30 Windkraftanlagen der Kelag mit der Gesamtleistung von 150 Gigawattstunden erzeugen im Burgenland, in Rumänien, Bulgarien und Kroatien bereits Strom. Nun will der Landesenergieversorger erstmals auch am Heimatmarkt Energie aus Windkraft produzieren. Derzeit würden mehrere geeignete Standorte „von der Koralm bis zu den Nockbergen“ geprüft. „Wir wollen potenzielle Flächen ausfindig machen und evaluieren“, sagt der Leiter das Kelag-Geschäftsfeldes Windenergie, Bernd Neuner.