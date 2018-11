Auch viele, die sonst nicht Lotto spielen, werden vom ersten Siebenfach-Jackpot gelockt. In Kärnten gab es in 32 Jahren 218 Lottosechser.

© KLZ/Helmuth Weichselbraun

In der Trafik von Harald Pichler in Villach herrscht die Ruhe vor dem Sturm. „Derzeit stehen die Leute noch nicht Schlange, bis Mittwoch Abend wird sich das sicher ändern“, sagt Pichler. Anderswo grassiert das Lottofieber schon sichtlich. Der erste Siebenfach-Jackpot in der 32-jährigen Geschichte von Lotto 6 aus 45 sorgt nicht nur bei Aficionados von Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Excel-Statistiken für erhöhte Adrenalinwerte.

