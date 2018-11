Facebook

In der nächsten Sitzung der Kärntner Landesregierung am Samstag sollen die Weichen für einen Kärntner Forschungs- und Wissenschaftsrat (FWR) gestellt werden. Dieser soll als unabhängiges, interdisziplinäres Gremium die Landesregierung bei Strategien in der Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik beraten. Maximal zehn Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen, nationale und internationale Experten, sollen auf die Funktionsdauer von fünf Jahren bestellt werden. Als Geschäftsstelle wird die Strategische Landesentwicklung fungieren.