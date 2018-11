Facebook

Karte mit 30-jähriger Geschichte © Eggenberger

Es gab keinen Ordner, keinen Beleg, keinen Mitarbeiter“, erinnert sich Helmuth Ellensohn an den 16. 11. 1988 als Nachfolger von Direktor Ingo Zlamal im frisch ausgelagerten „Kärntner Tourismusverband“. „Es war ein Meilenstein, wir mussten alles aufbauen“, denkt der erste Aufsichtsratschef der folgenden Kärntner Tourismus GmbH (KTG), Hans Melcher zurück. Schon bald gab es Aufregung – um ein Tangram-Männchen, das Wilfried Steuerer als Logo zum Kärnten-Schriftzug erfand. „Was soll das sein? Ein b‘soffenes Mandl?“ so fragten in München Passanten, als Kleine-Zeitung-Redakteurin Elisabeth Tschernitz-Berger die Zugkraft des Logos nachfragte. „Journalisten kamen aber neugierig in Scharen zu unseren Präsentationen“, blickt Ellensohn überzeugt zurück, an ein Jahr mit noch 2,363.372 Gäste-Ankünften und 16,979.626 Nächtigungen, Tendenz stark fallend.

