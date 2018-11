Facebook

Die Arbeitslosigkeit in Kärnten sinkt weiter © APA/HERBERT NEUBAUER

Rund 215.000 unselbstständig Beschäftigte, 3000 mehr als vor einem Jahr. Dazu ein Rückgang der Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer um 2271 (-8,8 Prozent) auf 23.509: Auch im Oktober setzt sich die Entspannung am Kärntner Arbeitsmarkt infolge der guten Konjunktur fort. Besonders kräftig fällt der Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit aus (-16,5 Prozent bzw. um 403 Personen auf 2035 Arbeitslose unter 24), während die Arbeitslosigkeit bei Menschen über 50 Jahren in Kärnten nur langsam sinkt - per 31. Oktober waren 7023 Menschen über 50 ohne Beschäftigung, das sind 102 bzw. um 1,4 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Mehr offene Stellen

Die Zahl der offenen Stellen nahm im Oktober erneut zu, um 397 auf 3655 (+12,2 Prozent). Wie schon mehrfach in diesem Jahr ist auch im Oktober die Zahl der sofort verfügbaren offenen Lehrstellen mit 430 höher als die der Lehrstellensuchenden (361). Das entspricht einer Lehrstellenlücke von rund 70 Lehrstellen.

Hermagor ist die Ausnahme

Ein Blick ins Land zeigt, dass in neun von zehn Bezirken die Arbeitslosigkeit gesunken ist, am kräftigsten in St. Veit (-14,7 Prozent) und Wolfsberg (-13,9 Prozent), die Zahl der offenen Stellen nahm in Feldkirchen (+26,8 Prozent) und Klagenfurt (+ knapp 25 Prozent) am meisten zu. Lediglich Hermagor vermeldete per Ende Oktober eine minimal steigende Arbeitslosigkeit (+0,5 Prozent).

In ausnahmslos allen Branchen zeigt sich sinkende Arbeitslosigkeit (am kräftigsten in den Branchen Holz und Metall- und Elektroberufe), sowie mehr offene Stellen (ausgenommen am Bau). Fast 140 Prozent mehr unbesetzte Jobs gibt es Bereich Reinigung, 90 Prozent mehr offene Stellen im Gesundheitssektor.