Aufräumen im Lesachtal„Es ist unfassbar, was wir erlebt haben“

Viel aufzuräumen für Josef und Hans Eder in Frohn © Guggenberger

Sorgenfalten bei Josef Eder aus Frohn bei St. Lorenzen im Lesachtal. „Es ist unfassbar, was wir in den letzten Tagen erlebt haben“, sagt er. Neben großen Schäden in Wald und Flur hat der Sturm in der Nacht auf Dienstag das Blechdach des Wohnhauses weggerissen und bei zwei Wirtschaftsgebäuden das Holzschindeldach schwer beschädigt. „Das Wohnhaus hat Vorrang, das wird zuerst gegen das nächste herannahende Gewitter abgedichtet“, berichtet Eder, „dann wollen wir den Kamin, der vollkommen zerstört wurde, aufmauern, damit wir wieder heizen können.“ In den nächsten Tagen werden die beiden Wirtschaftsgebäude neu eingedeckt. Josef Eder lebt mit seiner Mutter Theresia (86) in Frohn. Als Bruder Hans von den schweren Schäden gehört hat, ist er aus dem Gailtal seinem Bruder zu Hilfe geeilt. „Frohn ist immer noch mein Zuhause und so möchte ich meinem Bruder unter die Arme greifen.“