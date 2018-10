AVS erhält Subvention in Höhe von 853.000 Euro. Im Vorjahr wurden 6380 Kärntnerinnen und Kärntner im Zuge der Alkoholnachbetreuung behandelt.

Symbolbild © lassedesignen - Fotolia

Eine im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent höhere Subvention hat die Landesregierung der AVS für ihre psychosozialen Dienste und für die Betreuung von alkoholkranken Patienten zugesprochen. 853.000 Euro erhält die AVS. Wie Gesundheits- und Sozialreferentin Beate Prettner (SPÖ) erklärt, wurden im vergangenen Jahr 6380 Betroffene im Zuge der Alkoholnachbetreuung beraten bzw. behandelt. "Das passiert in Zusammenarbeit mit dem Sonderkrankenhaus "de La Tour" in Treffen", so Prettner.