In einem Großtransformator am Betriebsgelände eines Umspannwerkes in Obersielach (Gemeinde Völkermarkt) brach Mittwochmittag plötzlich ein Brand aus. Der aufsteigende Rauch wurde von Mitarbeitern wahrgenommen. Die verständigten Feuerwehren konnten den Brand nach kurzer Zeit löschen. Nach Angaben des Betriebsleiters erfolgte sogleich die automatische Abschaltung vom Netz.