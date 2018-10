Facebook

Thomas Guggenberger vom Veldener „Caramé“ © Privat

Der Gault Millau ist 40 und zum Jubiläum darf in Kärnten ein Drei-Hauben-Quartett aufspielen: Neben Hubert Wallner, Michael Sicher und Hannes Müller ist nun auch Thomas Guggenberger vom Veldener „Caramé“ in die zweithöchste Ess-Klasse aufgestiegen. „Er hat die kulinarischen Siebenmeilenstiefel angezogen,“ loben die Profitester den Küchenchef, der früher zwischen zwei Hauben (im „Karnerhof“ am Faaker See) und einer Haube („Oscar“, Klagenfurt) gependelt war.