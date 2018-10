Kärntner Skigebiete investieren 26 Millionen Euro für mehr Skispaß

Facebook

Beste Bedingungen für Skifahrer soll es kommenden Winter geben © ARochau - stock.adobe.com

Auch wenn sich der Herbst von seiner besten Seite zeigt, rüsten sich die Seilbahnen bereits für das Wintergeschäft. 26 Millionen Euro nahmen die Skigebiete in die Hand, insbesondere, um die Schneesicherheit zu erhöhen. Die mit Abstand höchste Investition der Kärntner Seilbahnwirtschaft erfolgt aber auf Salzburger Boden: Am Katschberg wird mit Saisonstart am 1. Dezember eine neue Achtergondelbahn am Fuße des Ainecks den Betrieb aufnehmen. Kostenpunkt: 12,5 Millionen Euro. 13,5 Millionen Euro fließen kärntenweit in die Verbesserung der Infrastruktur, vor allem in neue Beschneiungsanlagen. Am Nassfeld sind es fünf Millionen Euro, auf der Turracher Höhe 1,7 Millionen, in Heiligenblut 550.000, auf der Gerlitzen zwei Millionen. Bad Kleinkirchheim lässt sich die Investitionen in Infrastruktur 2,4 Millionen Euro kosten.

