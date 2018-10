Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © Helmuth Weichselbraun

Beim Einkaufen in einem Supermarkt in St. Veit wurden am Freitag eine 32-jährige Frau und ihre 54-jährige Mutter bei einem Betrug ertappt. Die 32-Jährige hatte Preisetiketten umgeklebt, um die Waren günstiger zu erhalten. An der Kasse fiel der Betrug aufgrund des großen Preisunterschiedes auf, wobei es zu einer Diskussion zwischen der Kassiererin und den beiden Frauen kam.