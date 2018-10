Spektakuläre Bilder von der „Tilly-Bohrung“ in Krasta. Noch steht aber nicht endgültig fest, ob Vorkommen abbaufähig ist.

Gasflamme über dem Krappfeld © (c) Gert Köstinger

Seit August läuft in Krasta am Krappfeld ein für Kärnten einzigartiges Bohr-Projekt. Der Industrielle Hans Tilly beauftragte die Rohöl Aufsuchung AG (RAG), unweit seines Holzplattenwerks in Althofen nach Heißwasser, aber auch möglichen Gas- und Ölvorkommen zu suchen. Ein 50-köpfiges Bohrteam arbeitete sich unter der Erdoberfläche auf 2800

Meter vor, bis 3000 Meter Tiefe ist die Bohrung genehmigt.

