In der Nacht brachten eine Kaltfront und Nordwind Schneefall in den Kärntner Bergen. Im Laufe des Tages wird es aber wieder wärmer. Klicken Sie sich durch die Bilder.

© Bergfex

Am Wochenende gab es in den Kärntner Bergen noch herrliches Wanderwetter. Doch ein Tiefdruckgebiet brachte seit gestern nicht nur deutlich kältere Temperaturen, in der Nacht bekamen die Berge auch ein winterliches Kleid. Auf bis zu 1300 Meter Seehöhe herab schneite es. Zu Verkehrsbehinderungen auf Bergstraßen kam es nicht.