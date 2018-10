Facebook

Vizerektor Martin Hitz, Rektor Oliver Vitouch, BIG-Chef Hans-Peter Weiss © (c) (c) AAU/BIG/Daniel Waschnig (Daniel Waschnig Photography)

Traditionell begeht die Uni Klagenfurt zu Beginn des Studienjahres ihre „Neujahrsfeier“, erstmals in der lichtdurchfluteten und Transparenz ausstrahlenden neuen Aula. Zwei Jahre lang wurden Nord- und Zentraltrakt von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) um 26 Millionen Euro saniert. Neben umfangreichen Energiespar-Maßnahmen wurde Wert auf eine zeitgemäße Gestaltung der Hörsäle gelegt. „Mit dieser umfangreichen Sanierung der Universität Klagenfurt wurde eine moderne und offene Infrastruktur geschaffen“, lobte Wissenschaftsminister Heinz Faßmann via Video-Botschaft. Rektor Oliver Vitouch freute sich über die „einmalige Doppelfeier“, denn gemeinsam mit „Uni-Neujahr“ wurde die Baufertigstellung zelebriert. „Wir bringen die Universität auch äußerlich von der Vergangenheit in die Zukunft“, so Vitouch, der letztere in den Fokus der Ansprache rückte. Im Haus herrsche „Aufbruchstimmung und Tatendrang“.

