Präsentation der neu gestalteten Gedenkstätte wurde am Samstag vom Mauthausen Komitee Kärnten/Koroska boykottiert.

Landeskonservator Gorazd Zivkovic führt die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (Mitte) über die Terrassen, wo einst KZ-Baracken standen. Ganz rechts: Barbara Glück, Leiterin der Gedenkstätte Mauthausen © Waldner-Petutschnig

Als „Stolperstein“ auf dem Weg zu einem angemessenen Gedenken an die Opfer des „KZ Loibl Nord“ empfinden die Guides des Mauthausen Komitees Kärnten/Koroska die Gestaltung des Mahnmales am Loiblpass. Das wurde bei der gestrigen Präsentation der Arbeiten an der Gedenkstätte deutlich. Zur öffentlichen Auftaktveranstaltung zum heutigen „Tag des Denkmals“ waren auch Staatssekretärin Karoline Edtstadler sowie Vertreter des Bundesdenkmalamtes, der KZ-Gedenkstätte Mauthausen und des Landes Kärnten auf den Loibl gekommen.