Vertreter jener Parteien, die im März nicht den Einzug in den Landtag geschafft haben, waren am Dienstag zur ersten Sitzung des neuen Petitionsausschusses eingeladen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) begrüßte die Vertreter der Kleinparteien © (c) GERT EGGENBERGER

Im Kärntner Landtag fand am Dienstag zum ersten Mal eine Sitzung des neuen Petitionsausschusses statt. Dabei kamen die Vertreter jener Parteien zu Wort, die es bei der Wahl am 3. März nicht in den Kärntner Landtag geschafft haben – Grüne, Verantwortung Erde, Neos, BZÖ, KPÖ, Liste Fair.