Das Bundesgericht stellte fest, dass das Gleitzeitmodell bezüglich der Mittagspause gesetzwidrig ist. Bei der Post will man die Entscheidung prüfen.

© Jürgen Fuchs

Eine 2012 von der Post AG an ihre Beamten im Zustelldienst ausgesprochene Weisung, mit der die bezahlte Mittagspause abgeschafft wurde, ist laut einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. September „rechtswidrig und willkürlich“. Zur Anwendung kam die Weisung mit Einführung eines Gleitzeitmodells per 1. 1. 2013. Betroffen sind laut der Klagenfurter Anwältin Astrid Wutte-Lang Tausende Beamte. Allein ihr aus Oberkärnten stammender Klient, der nachweisen konnte, an 624 Tagen seine Mittagspause nicht während der bezahlten Dienstzeit konsumiert zu haben, darf mit einer Nachzahlung von 6000 bis 7000 Euro rechnen.