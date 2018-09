Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alina Waltl und Bozena Turopoljac © Rudolf Laresser

Am Mittwoch starten in Budapest die „Euroskills 2018“, die Europameisterschaften der Elite der Fachkräfte aus 28 Staaten. Mit dabei zwei Teilnehmerinnen aus Kärnten: Alina Waltl, „Lehrling des Jahres 2015“, startet in der Disziplin „Schönheitspflege“ (Beauty Therapy) ins Rennen um Gold. Seit knapp einem Jahr bereitet sich die 24-jährige Veldenerin gewissenhaft auf ihren Einsatz in Ungarn vor. Zwei Monate ließ sie sich für das Intensivtraining sogar von ihrem Arbeitgeber, der Beautyfarm Landhaus Servus in Velden, karenzieren. An allen drei Tagen will sie in den sieben Wettkampfbereichen – von Massage über Make-up bis Kosmetik – ihr Bestes geben. Die Erfahrung macht sie gelassen, Nervosität kennt sie nicht.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.