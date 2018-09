In den nächsten Tagen entscheidet sich, ob Pionierprojekt von Hans Tilly mit Erfolg gekrönt sein wird. Bohrungen schwieriger als geplant.

Bohrung in Kärnten

Der über 40 Meter hohe Bohrturm in Krasta, gemeinde Kappel am Krappfeld in Mittelkärnten © Markus Traussnig

Überraschend geräuscharm dreht sich der diamantbestückte Bohrkopf in Krasta, Gemeinde Kappel am Krappfeld, auf 2340 Meter Tiefe. Die Spülung mit einer Spezialflüssigkeit erzeugt ein wenig Dampf. Am Bohrplatz der Explorationsbohrung für die Tilly Energy Cooperation selbst herrscht Gelassenheit, steigende Anspannung der Akteure ist kaum zu bemerken. Dabei ist man dem Ziel bereits sehr nahe. Im doppelten Sinne: Zwischen 2500 und 3000 Meter tief werde man bohren, bei rund 100 bis 130 Meter Vortrieb pro Tag zeichnet sich ein nahes Ende ab. Zum anderen meldeten erste Indikatoren „kleinere Anzeichen von Gas“, wie der Oberbohrmeister der Rohöl-Aufsuchungs AG (AAG), Artur Garaev berichtet.

Die Bohrung ist schwieriger als geplant Artur Garaev

Seit Anfang August wird am und um den Bohrturm rund um die Uhr gearbeitet, 50 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Begleitet ist das wagemutige Vorhaben des Industriellenvom Mangel an Erfahrungen, zumal es sich bereits jetzt um das tiefste Bohrloch Kärntens handelt. Nicht immer entsprechen die geologischen Studien der Realität: „Es ist schwieriger, als geplant“, meint Garaev. Das Material ist härter als erwartet, allein für die letzten 700 Bohrmeter wurden fünf Meißel eingesetzt. Der hohe Quartzanteil erschwert die Bohrungen.Der Antwort auf die alles entscheidende Frage, ob es sich beim Vorkommen um ein abbauwürdiges handelt, könnte die RAG schon bei Messungen Anfang nächster Woche näher kommen. Aber erst nach Erreichen der Endtiefe geben finale Tests tatsächlich Aufschluss über Erfolg oder Misserfolg der Tilly-Mission. Man sei bereits in der Zielformation angelangt, weiß Garaev. „Nun müssen wir uns situativ vorhanteln.“ Für den Test wird das Bohrgestänge abgebaut, um die Testgarnitur einsetzen zu können. Damit können die Volumina von Gas und Wasser festgestellt werden.