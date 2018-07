Arbeitszeitgesetz: Gewerkschaft rüstet sich über den Sommer für einen heißen Herbst und sieht 5 Wochen Jahresurlaub in Gefahr.

"Das war erst der Beginn" (Proteste in Wien am 30. 6.) © APA/HANS PUNZ

Betriebsversammlungen, Streikbeschlüsse, österreichweite Abstimmung der KV-Verhandler, am Schluss der Generalstreik: Diesen Weg zeichnet die Kärntner Gewerkschaftsspitze um ÖGB-Präsident Hermann Lipitsch und Landessekretär Georg Steiner für die kommenden Monate vor. Österreich stehe also "ein heißer Herbst" bevor, so Steiner. Es geht natürlich um die Flexibilisierung der Arbeitszeit und deren strikte Ablehnung aus Sicht der Arbeitnehmervertreter.

