Die Betriebsräte der Kärntner Betriebe sind für ihre Versammlungen gerüstet © Fritz

Am Samstag demonstrierten fast 100.000 Arbeitnehmer - und auch so mancher Arbeitgeber - gegen das geplante Arbeitszeitgesetz in Wien. Am Montag stehen die Züge still. Die ÖBB halten wie viele andere Betriebe in den kommenden Tagen auch - in Villach, Klagenfurt, St. Veit und Wolfsberg Betriebsversammlungen ab, um die Belegschaft zu informieren. Informationen gibt es auf der Homepage, in der Scotty-App und auf den Social Media Kanälen der ÖBB.