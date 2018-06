Facebook

Sitz der Kärntner Landesregierung © Traussnig

Am 12. April ist die neue Landesregierung angetreten, an plakativen Zielen fehlt es nicht. Dazu zählt, „Kärnten als unternehmerfreundlichstes Bundesland“ zu positionieren. Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF) erhob unter seinen 170 Mitgliedern, welche Forderungen diese an die Politik stellen.

