Wolfgang Wrumnig„Kärnten leidet am Henne-Ei-Problem“

Wolfgang Wrumnig © Christian MUELLER

Den Grundstein für Ihre Laufbahn legten Sie mit dem BWL-Studium an der Uni Klagenfurt. Controlling-Professor Dietrich Kropfberger spielte da die zentrale Rolle?

WOLFGANG WRUMNIG: Er hat mich mit Siemens in Verbindung gebracht. Ich absolvierte das Praxissemester bei Siemens in Wien, wurde später gefragt, ob ich Werksstudent in Klagenfurt werden will. Ich saß nicht nur im Büro, sondern habe auch auf Baustellen Telefonanlagen verkabelt. Nach dem Studium wurde ich Trainee bei Siemens.

