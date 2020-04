Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Einem Kärntner wird vorgeworfen, im Sommer 2018 sein sechs Wochen altes Kind zu Tode geschüttelt zu haben. Er bekennt sich nicht schuldig, das Baby sei an plötzlichem Kindstod gestorben.

In Klagenfurt

Vergangenen Mittwoch wurde in Klagenfurt der Prozess gegen jenen Mann begonnen, der im Sommer 2018 sein Baby zu Tode geschüttelt haben soll. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung © Daniel Raunig

Heute, Montag, wird am Landesgericht Klagenfurt der Mordprozess gegen jenen 27-jährigen Kärntner fortgesetzt, dem vorgeworfen wird, im Sommer 2018 sein Baby verletzt und zu Tode geschüttelt zu haben. Der Mann soll das sechs Wochen alte Mädchen geschüttelt und gegen einen stumpfen Gegenstand geschlagen haben. Er selbst bekennt sich nicht schuldig. Der Verteidiger des Mannes führt plötzlichen Kindstod als Todesursache an. Die Staatsanwaltschaft verweist auf ein großes Hämatom am Kopf und eine Gehirnblutung als Todesursache. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.