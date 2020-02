Prozess in Klagenfurt

Vom Schiedsrichter gab es die Rote Karte, der Fußballer wurde für drei Spiele gesperrt © WavebreakmediaMicro - Fotolia

Feldspieler gegen Torwart – das ist oft ein körperbetontes Duell. Erst recht bei einem Fußballderby. Genau so ein Aufeinandertreffen findet am Donnerstag seine Fortsetzung am Landesgericht (LG) Klagenfurt. Dort muss sich ein Kicker vor Richterin Ute Lambauer verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann schwere Körperverletzung vor.