Prozess in der Causa Seenkauf fortgesetzt. Zeuge berichtet über "Zwischenrechnung" ohne Leistung. Ex-Landeshauptmann Dörfler betont, dass er nie über den Kauf verhandelt habe.

Medienscheue Angeklagte © Markus Traussnig

Nach fast einem Monat Pause wurde am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt der Prozess in der Causa Seenkauf fortgesetzt. Es geht um Bestechung, Untreue und schweren Betrug. Angeklagt sind Ex-ÖGB-Finanzchef Clemens Schneider, die Aucon Immobilien AG im Rahmen der Verbandsverantwortlichkeit, sowie Aucon-Vorstand Heinz Liebentritt. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.