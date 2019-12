Facebook

Der Vorfall passierte in der Justizanstalt Rottenstein © Markus Traussnig

Weil er im Rausch in der Justizanstalt Rottenstein randaliert hat, ist am Freitag ein 45-jähriger Kärntner in Klagenfurt vor dem Richter gestanden. Der Mann gab an, dass er während eines Ausgangs zwei Bier getrunken habe. Richter Gernot Kugi sprach ihn darauf an: „Sie haben bei Ihrem Ausgang Alkohol getrunken, was Sie nicht dürfen. Sie haben auch gewusst, dass Sie ein Alkoholproblem haben. Warum trinken Sie dann?“