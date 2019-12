Ein pensioniertes Ehepaar stand am Freitag in Klagenfurt vor Gericht. Die beiden gelten als "Pioniere der staatsfeindlichen Szene". Der Mann ist aber dement und verhandlungsunfähig, die Frau will sich laut Verteidiger schuldig bekennen.

Ein pensioniertes Ehepaar stand wegen staatsfeindlicher Verbindungen am Freitag in Klagenfurt vor Gericht. Die Anklageschrift umfasst 119 Seiten (Symbolfoto) © APA/Joensson

Zwei "Pioniere der staatsfeindlichen Szene in Österreich" standen am Freitag in Klagenfurt vor Gericht. Dem pensionierten Ehepaar wird vorgeworfen, als "harter Kern" mit dem als staatsfeindlich eingestuften "Staatenbund Österreich" in Verbindung zu stehen. Der männliche Angeklagte ist 25-fach vorbestraft. Weil der 82-Jährige allerdings an Demenz leidet und demnach verhandlungsunfähig ist, wurde das Verfahren gegen ihn abgetrennt.