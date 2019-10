Ein in Klagenfurt aufgewachsener Kroate wurde zu 21 Monaten verurteilt. Er hat nationalsozialistische Inhalte über WhatsApp verbreitet und den Hitlergruß gezeigt.

Ein Geschworenensenat unter Vorsitz von Richter Oliver Kriz hat am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt einen Kroaten (32), der in Österreich aufgewachsen ist und hier lebt, wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten, davon sieben Monaten unbedingt, verurteilt. Der Angeklagte hatte sich schuldig bekannt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.